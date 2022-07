Covid: 824 positivi in Trentino, nessun decesso

(ANSA) - TRENTO, 15 LUG - Sono 824 i casi di coronavirus individuati in Trentino nelle ultime 24 ore, di cui otto con i tamponi molecolari (su 98 test effettuati) e 816 con gli antigenici (su 3.072 test). Non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I pazienti in ospedale sono 93, di cui due in rianimazione.

Nella giornata di ieri, vi sono state 11 dimissioni a fronte di 21 nuovi ricoveri.

Rimane alta l'affluenza nei centri vaccinali del Trentino per la quarta dose del vaccino contro il Covid-19. Oggi 749 persone over 60 e a elevata fragilità con più di 12 anni hanno approfittato della possibilità di vaccinarsi anche senza la prenotazione nei centri vaccinali dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento (Apss).

Sono state somministrate 266 dosi di vaccino al centro vaccinale di Arco (di cui 185 senza prenotazione) e 483 persone al centro vaccinale di Trento, di cui 327 fuori lista.

L'azienda sanitaria consiglia di prenotare la somministrazione al Cup-online per diminuire i tempi di attesa.

Complessivamente, i vaccini somministrati raggiungono quota 1.231.117, di cui 428.536 seconde dosi e 351.828 terze dosi.

(ANSA).