Covid: un altro morto e 942 nuove infezioni in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 14 LUG - Un'altra vittima per il Covid-19 in Alto Adige: lo segnala l'Azienda sanitaria provinciale. Si tratta di un uomo over 70 con cui il totale delle vittime, dall'inizio dell'emergenza sanitaria sale a 1.491. Sempre elevato il numero delle nuove infezioni accertate nelle ultime 24 ore che sono 942: di queste, 45 sono state rilevate sulla base di 379 tamponi pcr (76 dei quali nuovi test) e 897 sulla base di 2.876 test antigenici.

Ancora in crescita l'incidenza settimanale dei nuovi casi che sono 978 per 100.000 abitanti (47 in più rispetto ad ieri) ed il numero degli attualmente positivi (in isolamento) che sono 6945 (360 in più).

I pazienti Covid-19 ricoverati, secondo dati aggiornati ad ieri, sono 94 (uno in più) nei normali reparti ospedalieri e 2 (uno in più) in terapia intensiva. Altri sei sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti). Le persone dichiarate guarite sono 580 per un totale di 228.009. (ANSA).