Rogo boschivo a Bolzano: Elikos, ieri 130 lanci d'acqua

(ANSA) - BOLZANO, 13 LUG - "Ieri sono state lanciate complessivamente 128 tonnellate di acqua per spegnere l'incendio boschivo sopra Bolzano, visto che possiamo caricare circa una tonnellata possiamo parlare più o meno di 130 lanci solo nella giornata di ieri". Lo dice all'ANSA Marco Kostner della Elikos, il servizio di elicotteri di Pontives impegnato in queste ore per il rogo sul Monte Tondo. "I piloti, che si sono alternati, sono stati mio fratello Gabriel Kostner e Titus Prinoth", racconta Marco.

Il rifornimento dell'elicottero è stato garantito con un'autocisterna direttamente sui prati del Talvera, in prossimità dei due bacini d'acqua installati dai vigili del fuoco. Solo un rifornimento è stato fatto all'aeroporto di Bolzano. Oggi saranno a disposizione invece ben due autocisterne. "Il nostro obiettivo è di spegnere definitivamente i focolai entro il pomeriggio prima che, verso le ore 16, riprenda il vento termico nella conca di Bolzano. (ANSA).