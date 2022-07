Incendio a Nago Torbole: il sindaco, "è sotto controllo"

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - "Fortunatamente la notte non c'è stato vento, quindi le operazioni di ieri non sono state vanificate. L'elicottero già da questa mattina presto ha fatto ancora qualche intervento e la situazione è molto molto migliorata, ci sono ancora le squadre dei vigili del fuoco che presidiano l'area, ma per il momento l'incendio è sotto controllo. L'elicottero rimane comunque presente perché, oltre ai focolai, verso le 12, quando si alza l'Ora, bisogna tenere tutto sotto controllo". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi, in merito all'incendio che da domenica sta impegnando vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, Arco e Tenno. In azione anche l'elicottero del corpo permanente.

Le ordinanze che vietano l'accesso all'area, al Baldo e alle falesia restano ancora in vigore fino al completo spegnimento.

