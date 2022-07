Domato l'incendio sopra Nago, in corso bonifica

(ANSA) - TRENTO, 13 LUG - L'incendio alle pendici del monte Baldo, divampato domenica 10 luglio nel territorio del comune di Nago Torbole, è stato domato. Operazioni puntuali su piccoli roghi sono proseguite fino al primo pomeriggio. Ora è in corso la bonifica del territorio, grazie all'impegno di 30 vigili del fuoco volontari delle Unioni distrettuali Alto Garda e Ledro e della Vallagarina.

"Questa notte non c'è stato vento e l'estensione del rogo si è mantenuta stabile, mentre questa mattina l'elicottero dei vigili del fuoco ha contribuito a spegnere alcuni focolai ancora presenti. Ora manteniamo alta l'attenzione, perché con la siccità presente basta una piccola brace per far ripartire l'incendio", ha spiegato all'ANSA il sindaco del Comune di Nago Torbole, Gianni Morandi.

L'area interessata dall'evento continuerà ad essere monitorata per evitare che l'Ora del Garda possa dare nuovo vigore alle fiamme. La zona colpita ha raggiunto una superficie complessiva di 45 ettari. il nucleo droni dei vigili del fuoco permanenti provvederà alla mappatura della zona. (ANSA).