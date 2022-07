Covid: 907 neue Positive in Südtirol, Inzidenz steigt an

(ANSA) - BOZEN, 13 JULI - Insgesamt 907 neue Covid-19-Fälle wurden in den letzten 24 Stunden festgestellt. Davon wurden 31 auf der Grundlage von 288 PCR-Abstrichen (77 davon waren neue Tests) und 876 auf der Grundlage von 2.724 Antigentests nachgewiesen.

Die Wocheninzidenz von 931 neuen Fällen (50 mehr als gestern) pro 100.000 Einwohner und die Zahl der aktuell positiven Fälle (6.585, 50 mehr als gestern) steigen weiter an. Auch die Zahl der Krankenhauspatienten steigt: Nach den gestrigen Zahlen sind es 93 (3 mehr) in den normalen Abteilungen, einer auf der Intensivstation und 6 in Privatkliniken.

Die Zahl der in den letzten 24 Stunden für geheilt erklärten Personen beträgt 856 bei einer Gesamtzahl von 227.429. (ANSA).