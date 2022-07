Vice sindaco Bolzano, 5 roghi in 24 ore non sono normali

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - "Cinque roghi boschivi sulle nostre tre passeggiate nel giro di 24 ore non sono una cosa normale". Lo dice all'ANSA il vice sindaco di Bolzano Luis Walcher. "Ieri - spiega - sono scoppiati due incendi nei pressi di Castel Flavon a distanza di poche ore, oggi poi il primo alle ore 12 sul Monte Tondo nei pressi delle passeggiate di Sant'Osvaldo e poi di nuovo alle 15. Infine alle 18 è divampato un rogo, tempestivamente spento, sul Guncina". Secondo Walcher, "la siccità non basta per spiegare questi fatti".

Quello che preoccupa di più è il rogo sul Monte Tondo a poche centinaia di metri dalle case del quartiere Sant'Osvald. Le fiamme sembrano per il momento sotto controllo e l'elicotttero alle 19 stava ancora volando, ma la situazione potrebbe facilmente cambiare con il vento, che oggi fortunatamente sta soffiando poco. Per questo motivo i vigili del fuoco resteranno sul posto per tutta la notte.

Walcher rivolge un appello alla cittadinanza alla massima cautela e di segnalare subito incendi. "L'intervento sul Monte Tondo è un lavoro enorme e il rogo causa grossi danni alla vegetazione che è indispensabile per la stabilità del pendio", conclude il vice sindaco. (ANSA).