Rogo Bolzano: vice sindaco, è una corsa contro il tempo

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - "L'incendio attualmente sembra sotto controllo, anche grazie all'ausilio dell'elicottero, ma la situazione resta molto seria. Facciamo di tutto per spegnere il rogo entro sera, prima che giri il vento verso la città. E' una corsa contro il tempo". Lo ha detto all'ANSA il vice sindaco di Bolzano Luis Walcher, che è anche vigili del fuoco volontario.

Nella conca di Bolzano, infatti, con il tramonto, nelle giornate di caldo estivo, si alza un forte vento verso valle, che porterebbe le fiamme verso le case del quartiere di Sant'Osvaldo.

Una settantina di uomini, tra vigili del fuco volontari e permanenti, sono attualmente impegnati a circoscrivere e spegnere l'incendio che interessa circa 5.000 metri quadri di bosco. Dalle ore 15.30 vola un elicottero che sgancia i suoi carichi d'acqua circa ogni di 2 minuti. Per il momento il maso Peter Ploner, che si trova a pochissimi metri dal rogo, sembra salvo.

Una comitiva di ragazzi che stava tornando da una gita in montagna è stata bloccata dai vigili del fuoco e ha dovuto attendere in una zona sicura del bosco. (ANSA).