Ragazza tedesca cade sul Latemar, portata in elicottero a Trento

(ANSA) - TRENTO, 12 LUG - Una ragazza tedesca di 29 anni è stata trasportata in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso dopo una caduta su un sentiero nei pressi del rifugio Torre di Pisa, su cima Cavignon, nel gruppo del Latemar.

Pare che la giovane abbia battuto la testa ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto l'elisoccorso che ha effettuato una manovra in hovering: la giovane è stata recuperata a bordo con il verricello dopo essere stata stabilizzata sulla barella.

