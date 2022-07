Covid: impennata di positivi in Alto Adige, +1.317

(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - Impennata di tamponi positivi in Alto Adige che oggi sono 1.317 (27 pcr e 1.290 antigenici). In netto aumento anche l'incidenza settimanale che ora è 881 (+52).

Si registra un decesso. Gli altoatesini in quarantena sono 6.535, mentre quelli guariti 305. Aumentano anche i ricoveri che (secondo dati di ieri) sono 90 nei normali reparti, sei nelle cliniche private e uno in terapia intensiva. (ANSA).