A Pejo giovani cronisti intervistano Gigi Buffon

(ANSA) - TRENTO, 12 LUG - Entra nel vivo il ritiro estivo del Parma Calcio in Val di Pejo: giovedì 14 luglio alle ore 21 presso il piazzale delle Terme di Pejo a Pejo Fonti è infatti in programma l'attesa serata "Junior reporter con i portieri del Parma": un momento di dialogo-intervista tra i giovani tifosi crociati, in qualità di giornalisti in erba, ed i portieri del Parma, tra cui l'eterno Gianluigi Buffon, capitano dei Ducali.

Per l'esperto numero uno parmense l'intenso periodo di allenamento pre campionato in Val di Pejo rappresenta un piacevole ritorno nella valletta ai piedi del noto Monte Vioz, nel settore trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, dopo il periodo di Capodanno trascorso qualche anno fa con la famiglia in un noto hotel locale. La serata di Pejo Fonti vedrà sul palco anche i giovani colleghi Borriello, Colombi, Corvi e Turk, oltre che il nuovo presidente parmense, l'imprenditore americano Kyle Krause. Proprio Krause ha recentemente annunciato che il ritiro pre campionato del Parma Calcio Femminile si svolgerà sempre in Val di Pejo dal 16 al 23 luglio. (ANSA).