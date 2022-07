Ripartito incendio a Nago, sul posto i vigili del fuoco

(ANSA) - TRENTO, 11 LUG - L'incendio sviluppatosi domenica pomeriggio da una baracca in località Crone per poi estendersi al bosco circostante, a Nago Torbole, in Trentino, è ripartito.

Le fiamme sono alimentate dall'Ora del Garda e dalla siccità.

Sul posto, in una zona impervia in località Segron, i corpi dei vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, Nago, Tenno e Arco, oltre al Soccorso alpino. (ANSA).