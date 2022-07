Covid: in Trentino nessun decesso, ma 678 nuovi contagi

(ANSA) - TRENTO, 09 LUG - Nessun decesso in Trentino nelle ultime 24 ore, ma 678 nuovi contagi. Lo comunica l'Azienda sanitaria del Trentino tramite il suo bollettino.

La maggior parte (674) dei nuovi contagi è stata riscontrata dai test antigenici (2.615 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 4 positivi al molecolare (su 149 test effettuati) e la conferma di 6 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati in ospedale sono 73, ma nessuno si trova in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 22 nuovi ricoveri, le dimissioni si sono fermate a quota 8.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.228.087, cifra che comprende 428.482 seconde dosi e 348.879 terze dosi. Infine, 493 nuovi guariti portano il totale a 172.587, si legge nel bollettino. (ANSA).