Covid: tre decessi in Trentino, 649 nuovi casi

(ANSA) - TRENTO, 08 LUG - Sono tre i decessi per Covid-19 registrati in Trentino nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne, una ultraottantenne e una ultranovantenne, e di un uomo ultraottantenne. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento.

I nuovi casi sono 649, di cui sette risultati positivi ai tamponi molecolari (su 89 test effettuati) e 642 agli antigenici (su 2.443 test effettuati). I casi attivi sono 5.777 (+159).

I pazienti ricoverati sono 59, di cui uno in rianimazione.

Nella giornata di ieri sono stati registrati sette nuovi ricoveri e 12 dimissioni.

I vaccini somministrati sono 1.227.747, di cui 428.473 seconde dosi e 348.555 terze dosi. (ANSA).