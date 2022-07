Ciclismo: al via la Südtirol Dolomiti Superbike

(ANSA) - BOLZANO, 08 LUG - La Südtirol Dolomiti Superbike riserva ogni anno un parterre stellato, e anche alla 27a edizione di domani a Villabassa ci sarà il meglio del ciclismo off-road internazionale. Ben 16 ori mondiali e 2 ori olimpici, oltre a campioni europei e nazionali prenderanno il via in una delle gare più ambite, assieme ai molti amatori che si metteranno alla prova sui due percorsi tradizionali di 123 km e 3400m di dislivello e di 60 km con 1570m/dsl, e sulla nuova distanza di 85 km con 2360m/dsl.

Sono oltre 2500 in totale i bikers, con i grandi nomi in gara come i campioni olimpici Miguel Martinez, oro a Sydney 2000, e Jaroslav Kulhavì oro a Londra 2012, nonché i campioni mondiali Andreas Seewald, Héctor Leonardo Páez Leon, Alban Lakata, Tiago Ferreira, Massimo Debertolis, l'oro nella staffetta Christian Cominelli e il campione mondiale della categoria Master Klaus Fontana. Sfileranno inoltre il vicecampione mondiale Diego Arias Cuervo, Alexey Medvedev, vincitore di due titoli europei, mentre gareggerà in casa l'altoatesino e neo campione europeo Fabian Rabensteiner. Presente il plurititolato nazionale Juri Ragnoli e lo svizzero Urs Huber, habitué della manifestazione. Tra le favorite al femminile la lituana Katazina Sosna, Claudia Peretti e Debora Piana. Il via alle ore 7.25. (ANSA).