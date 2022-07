Bcc: Cassa Centrale approva Piano strategico 2022/2025

(ANSA) - TRENTO, 07 LUG - Il Consiglio di amministrazione di Cassa Centrale Banca, capogruppo dell'omonimo Gruppo bancario cooperativo - 69 banche affiliate, 11.500 collaboratori, oltre 450.000 soci cooperatori e quasi 1.500 sportelli - ha approvato il nuovo Piano strategico 2022-2025. Lo riferisce una nota.

Dopo l'attività di derisking dei primi tre anni di vita del Gruppo, il Piano - annuncia la nota - prevede un Npl Ratio netto inferiore al 2% e accantonamenti a fronte del rischio di credito stabilmente in area 70%, con una crescita del 13% del credito performing, a conferma - si legge - "della volontà di accompagnare le esigenze di famiglie e Pmi che sono da sempre la clientela di elezione delle Bcc - Casse Rurali - Raiffeisenkassen".

La raccolta complessiva da clientela è prevista in crescita del 10%, con un'accelerazione nel risparmio gestito e nella bancassurance (per i quali l'incremento previsionale è superiore al 30%), anche grazie al nuovo accordo di partnership recentemente siglato con Assimoco, controllata dalla compagnia R+V Versicherung, appartenente al Gruppo DZ Bank, espressione della cooperazione di credito tedesca e socio storico di Cassa Centrale Banca.

"I prossimi tre anni rappresentano una sfida importante per tutto il Gruppo - sottolinea Giorgio Fracalossi, presidente di Cassa Centrale Banca. - Coniugando le economie di scala e il miglioramento dei processi con la messa a disposizione di un'ampia gamma di prodotti e servizi che garantiscano competitività sul mercato alle Bcc - Cr - Raika affiliate, permetteremo lo sviluppo di relazioni sempre più forti con i soci e i clienti". (ANSA).