Covid: più di 1.000 nuovi positivi in 24 ore in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 05 LUG - Non rallenta la corsa del Covid-19 in Alto Adige: I laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 1.038 nuovi casi positivi.

Per trovare un dato analogo bisogna risalire al 29 marzo scorso, quando le nuove infezioni erano state 1.047. Di quelle attuali, 20 sono state rilevate sulla base di 431 tamponi pcr e 1.018 sulla base di 3.181 test antigenici.

Aumenta ancora l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 753 (43 in più rispetto ad ieri). Anche in questo caso, per trovare un valore analogo bisogna tornare al 2 aprile scorso, quando era 755.

I casi attualmente positivi (che corrispondono al numero delle persone in isolamento) sono 5.357 (833 in più rispetto ad ieri): erano così tanti il 9 aprile scorso (5.395) quando, però, il dato comprendeva anche le quarantene.

Le persone dichiarate guarite sono 203, per un totale di 223.029. (ANSA).