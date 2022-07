Sbatte dopo lancio nel vuoto, morto 36enne sui Monti Lessini

(ANSA) - TRENTO, 02 LUG - Un uomo di 36 anni, residente a Bologna, ha perso la vita sulla cresta rocciosa Denti della Sega di Ala, sui Monti Lessini, a circa 1.400 metri di altitudine. Da una prima ricostruzione, pare che l'uomo stesse praticando uno sport estremo che consiste nel lanciarsi nel vuoto assicurato ad una "highline" (un'apposita fettuccia tesa tra due sostegni), per poi oscillare come un pendolo. Per cause ancora da accertare, il 36enne è andato a sbattere contro la parete di roccia sottostante, rimanendo appeso ad una corda circa 70 metri sotto la linea della "highline".

A dare l'allarme sono stati i compagni, poco dopo le 16. Sono intervenuti gli operatori del Soccorso alpino e speleologico di Ala, trasportati sul posto in elicottero. Una volta sul posto, un tecnico di elisoccorso si è calato con il verricello all'altezza dell'uomo, recuperandolo. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione: il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. (ANSA).