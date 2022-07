Da lunedì il taser sarà in dotazione alla polizia di Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 02 LUG - A partire da lunedì 4 luglio, le pattuglie della Questura di Bolzano in servizio di controllo del territorio avranno in dotazione il "taser". Gli agenti abilitati all'utilizzo dell'arma ad impulsi elettrici - informa la Questura - sono stati scelti fra i più esperti e tra coloro che hanno posizioni di responsabilità all'interno della Squadra volante. Per l'abilitazione all'impiego hanno dovuto seguire uno specifico corso di formazione che prevede, oltre all'addestramento operativo, un approfondimento sui contesti che giuridicamente ne permettono l'utilizzo.

L'arma provoca contrazioni muscolari involontarie attraverso una scarica elettrica. L'utilizzo del dispositivo, che non provoca danni fisici, deve sempre essere preceduto da ripetuti avvertimenti verbali e visivi, tra cui la visualizzazione di un arco voltaico, attivabile dall'operatore, in funzione dissuasiva. (ANSA).