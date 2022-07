Incendio in corso Italia a Bolzano, 5 intossicati

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - Un incendio si è sviluppato verso le ore 14 in un appartamento in una palazzina di corso Italia a Bolzano. Cinque persone sono rimaste intossicate e sono ricoverate all'ospedale di Bolzano.

L'incendio si è sviluppato in un condominio. Le persone hanno cercato di fuggire utilizzando le scale, ma sono state sorprese dal fumo. Soccorse dai vigili del fuoco cinque persone sono state ricoverate in ospedale, le altre sono state messe in salvo. Per domare l'incendio oltre al Corpo permanente dei vigili del fuoco di Bolzano sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Gries. Una parte del condominio è stata evacuata. Durante i lavori di spegnimento corso Italia è stato chiuso al traffico.

Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti anche la Croce bianca e la Croce rossa e la polizia comunale. (ANSA).