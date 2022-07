Covid: 593 nuovi casi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 01 LUG - Nelle ultime 24 ore, sono stati individuati 593 nuovi casi di contagio da coronavirus in Alto Adige, di cui 19 attraverso i tamponi Pcr e 19 (a fronte di 378 test effettuati) e 574 con i test antigenici (su 2.118 test effettuati). Le persone in quarantena sono 4.513, non si registrano nuovi decessi. Lo riporta il bollettino giornaliero dell'Azienda sanitaria che non ha aggiornato i dati sui ricoveri che ieri erano 74 in area medica e due in terapia intensiva.

