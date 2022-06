Siccità: un'app per monitorare le riserve d'acqua sulle Alpi

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Poter calcolare tempestivamente quanta riserva d'acqua si accumula nella neve sulle montagne aiuta a gestire meglio le risorse e a prevenire i conflitti. Un team composto da ricercatori e imprenditori trentini di MobyGIS, Eurac Research di Bolzano e Sinergise, finanziati dall'Agenzia spaziale europea, ha realizzato il primo servizio che monitora tutte le Alpi e fornisce mappe in real time ad alta risoluzione.

Il prototipo si può testare gratuitamente per circa sei mesi prima della commercializzazione.

Il servizio web si chiama "eo4Alps" e si presenta con un'interfaccia intuitiva: larga parte dello schermo è occupata da mappe e ai margini si trovano le maschere dei comandi. Gli utenti possono selezionare l'area delle Alpi di loro interesse e scegliere i parametri preferiti: l'estensione della copertura nevosa, l'altezza della neve e il suo equivalente in acqua, cioè quanta acqua sarà a disposizione una volta fusa la neve.

Considerato che in Europa la maggior parte delle precipitazioni invernali sopra i 1.000 metri è sotto forma nevosa e si immette nel ciclo idrologico dopo il disgelo, calcolare questa riserva è fondamentale, specialmente ora che la crisi climatica assottiglia sempre più le risorse. "Sono già un centinaio le realtà che si sono interessate alla nostra applicazione. Sono gestori di centrali idroelettriche, agenzie regionali per l'ambiente, aziende private che forniscono previsioni meteo o sviluppano sensori e ovviamente centri di ricerca e monitoraggio ambientale", riferisce Matteo Dall'Amico, Ceo di MobyGIS, azienda trentina a capo del progetto.

Il prototipo, di recente presentato alla comunità scientifica, rimarrà accessibile gratuitamente per circa sei mesi (https://www.waterjade.com/eo4alps-snow). Al termine del progetto il servizio web verrà trasformato in prodotto commerciale. (ANSA).