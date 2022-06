Covid: 630 nuovi casi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - I laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 630 nuovi casi positivi al Covid-19. Di questi, 32 sono stati rilevati sulla base di 381 tamponi pcr (di cui 93 nuovi test) e 598 sulla base di 2.077 test antigenici.

Continua a crescere l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti, che ha superato anche il tetto dei 600: è 602, ventotto in più rispetto ad ieri. Aumentano anche i casi attualmente positivi: sono 4.276 (292 in più).

In una sorta di altalena, dopo il calo di ieri, si registra un nuovo aumento dei pazienti Covid-19 ricoverati: sono 68 nei normali reparti ospedalieri (10 in più), 2 in terapia intensiva (1 in più) e 6 nelle strutture private convenzionate (postacuti).

Le persone dichiarate guarite sono state 338, per un totale di 221.274. (ANSA).