Auto contro camion in Alto Adige, grave bambino di 5 anni

(ANSA) - BOLZANO, 30 GIU - Un bambino di 5 anni è stato trasportato in elicottero in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano dopo essere rimasto ferito nello scontro tra un'auto ed un mezzo pesante avvenuto nel centro abitato di Castelbello-Ciardes, in val Venosta, Alto Adige.

Secondo le prime informazioni, l'auto con a bordo il piccolo ha invaso l'altra corsia, andando a collidere con un mezzo pesante proveniente dalla direzione opposta. Nello scontro sono rimasti feriti anche l'austista del mezzo pesante (ferite lievi) e altre due persone a bordo dell'auto: la mamma, che guidava, ed un altro figlio, entrambi portati all'ospedale di Merano, con ferite non gravi. Sul posto la Croce bianca, i vigili del fuoco di Castelbello e Ciardes ed i carabinieri, oltre all'elicottero Pelikan. (ANSA).