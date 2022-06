Motociclista perde la vita a Pianizza di sotto

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - A Pianizza di sotto nei pressi di Caldaro alle 12.30 si è verificato un tragico incidente. Una moto si è scontrata con una macchina. A seguito dell'impatto, che sarebbe avvenuto il una curva, il motociclista, di cui non sono ancora note le generalità, ha perso la vita.

Sono intervenuti il medico d'urgenza con l'ambulanza e i vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è più stato nulla da fare.

I carabinieri hanno rilavato l'incidente e aperto indagini per chiarire le responsabilità. (ANSA).