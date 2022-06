Covid: 551 positivi e 50 pazienti ricoverati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 29 GIU - Sono 551 i nuovi casi positivi al Covid in Trentino registrati dal bollettino odierno dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari: 11 sono emersi dai molecolari (su 199 test effettuati) e 540 dagli antigenici (su 1.807 test effettuati). I molecolari poi confermano 5 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nelle ultime 24 ore non sono avvenuti decessi causati dal virus e anche le rianimazioni non hanno pazienti Covid.

I ricoverati sono 50: nella giornata di ieri sono stati registrati 6 nuovi ricoveri e 2 dimissioni. I casi attivi sono 295 in più, per un totale di 3.608, mentre i guariti sono 257 in più (168.999 da inizio pandemia). I vaccini somministrati sono 1.226.518, di cui 428.414 seconde dosi e 347.423 terze dosi.

