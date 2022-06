(ANSA) - TRENTO, 28 GIU - È stata inaugurata la nuova ala della Questura di Trento, che ospita il front office della divisione della polizia amministrativa e sociale, dell'ufficio immigrazione, l'ufficio denunce, il corpo di guardia e l'ufficio passaporti. Alla cerimonia di inaugurazione - si apprende - erano presenti il capo della Polizia di Stato, Lamberto Giannini, il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, il commissario del Governo, Gianfranco Bernabei, l'assessore provinciale alla cultura, Mirko Bisesti, e il sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

Giannini ha sottolineato il contributo della polizia e degli apparati di sicurezza durante l'emergenza pandemia e per assicurare la coesione sociale nella ripartenza ed ha ringraziato "una comunità unita e coesa, dove il principio autonomia è interpretato in maniera virtuosa e si stanno raggiungendo grandi traguardi, su sicurezza e qualità del servizio alla popolazione".

"Un intervento che nasce dalla sinergia tra la polizia e le istituzioni locali, con il sostegno finanziario della Provincia di Trento, per agevolare i servizi ai cittadini e il lavoro quotidiano degli operatori delle forze dell'ordine. Il compito delle forze dell'ordine, assieme alla magistratura, è fondamentale per rendere il Trentino più sicuro: i risultati si vedono e sono apprezzati dai cittadini", ha detto Fugatti, ricordando la collaborazione in Trentino tra la Provincia, i Comuni e i corpi dello Stato in tanti ambiti.

Nel suo intervento, Fugatti ha inoltre ringraziato il questore Francini, prossimo al pensionamento. Ha quindi elogiato i buoni rapporti con le realtà del territorio e i Comuni, che ha visitato di persona, e con tutti i soggetti del sistema della protezione civile, professionisti e volontari.

All'interno degli spazi è stata inaugurata anche una statua di San Michele Arcangelo, patrono della polizia di Stato, realizzata dallo scultore altoatesino Paul de Doss Moroder.

