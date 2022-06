Corte dei Conti, parificati i resoconti generali 2021

(ANSA) - BOLZANO, 27 GIU - Le Sezioni riunite per il Trentino-Alto Adige della Corte dei Conti hanno parificato i rendiconti delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Trentino-Alto Adige. Nella memoria sul rendiconto della Regione il procuratore regionale Gianluca Albo, confermando il giudizio di regolarità, ha sottolineato la situazione solida sotto il profilo finanziario-patrimoniale. Ha evidenziato peraltro "una sproporzione nelle dinamica autonomistica laddove la Provincia è intervenuta in qualità di socio sovventore in soccorso finanziario all'Assicurazione Itas" per concorrere allo sviluppo del Trentino anche in relazione all'emergenza Covid.

"Altro sconfinamento nei limiti statali viene rilevato nella materia delle grandi derivazioni idroelettriche", ha detto il Procuratore.

Per quanto riguarda la Provincia autonoma di Bolzano una delle componenti più rilevanti del bilancio provinciale che risulta in ascesa è quella per il personale, fa notare la Corte dei conti. Nel rendiconto 2021 vi è in tal senso un aumento del 3,6 percento, una spesa che rappresenta circa il 22 percento delle spese correnti, la Provincia di Bolzano viene pertanto invitata a monitorare queste spese.

Infine nella relazione sul giudizio di parificazione sul rendiconto della Provincia autonoma di Trento, confermato il giudizio di regolarità, si nutrono "forti perplessità sulla deroga al numero massimo di componenti e compensi del Consiglio di amministrazione di Autostrada del Brennero spa". Inoltre, come per la Provincia di Bolzano, viene annotato che la spesa per il personale è in aumento del 21,81% rispetto all'esercizio precedente. "Anomalie" vengono riscontrate, inoltre nella procedura seguita dall'Amministrazione provinciale da ricondurre alla tardiva valutazione di inadeguatezza del progetto preliminare per il nuovo ospedale di Trento. (ANSA).