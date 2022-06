"Movida" in Alto Adige, controlli su 100 persone e 8 locali

(ANSA) - BOLZANO, 25 GIU - Un centinaio di persone e 8 locali pubblici controllati. Questo il bilancio dell'attività svolta dagli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Merano (BZ), della Squadra Mobile e dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Bolzano, del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e dell'Unità Cinofila della Guardia di Finanza il 21 e 24 giugno, con particolare riguardo alle zone della "movida" serale, frequentate da gruppi di giovani.

A Merano, nelle immediate vicinanze del centro storico ma anche in aree periferiche come Sinigo, dove in passato si sono registrati episodi di illegalità, sono stati rinforzati i controlli ed è stata presidiata piazza Teatro, con frequenti passaggi degli operatori in corso Libertà, consueto luogo di ritrovo giovanile. Sono stati pianificati ulteriori servizi per i prossimi giorni, precisa una nota del questore di Bolzano.

