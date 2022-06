Trovato morto a Racines escursionista di 82 anni

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - E' stato trovato morto un turista tedesco di 82 anni che era stato dato per disperso ieri sera a Racines. L'uomo era precipitato nei pressi della Malga Calice a 1500 m slm.

L'82enne era partito ieri in mattinata per un'escursione.

Quando la sera non era ancora tornato e scattato l'allarme. Per cercare il turista si erano attivati il soccorso alpino di Racines e i vigili del fuoco volontari della zona. Verso le 4 del mattino, la ricerca è stata interrotta, per riprendere questa mattina. Alle ricerche hanno partecipato anche la Guardia di finanza, l'Aiut Alpin e i Carabinieri.

Verso le ore 9 è poi stato ritrovato il corpo ormai privo di vita del turista. (ANSA).