Matthias Kuppelwieser sarà ordinato sacerdote

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - Mercoledì prossimo, 29 giugno, nel duomo di Bressanone, il vescovo Ivo Muser presiede il rito di ordinazione di un nuovo sacerdote diocesano, Matthias Kuppelwieser, 38 anni di Colle Isarco. La celebrazione ha inizio alle ore 17. Il rito di ordinazione viene trasmesso in diretta dall'emittente diocesana Radio Sacra Famiglia-inBlu.

Matthias Kuppelwieser ha lavorato come elettrotecnico fino al 2011 ed è stato volontario della Croce bianca di Vipiteno prima di entrare nel Seminario maggiore di Bressanone. Ha concluso gli studi di teologia nel 2020, frequentando anche l'Università di Innsbruck e il seminario di Trento, e ha fatto esperienze pastorali nelle parrocchie.

Nel maggio 2021, con il conferimento dell'admissio, il seminarista è stato ammesso al percorso di preparazione al sacerdozio e il 3 ottobre scorso è stato ordinato diacono, ultimo passo prima della consacrazione sacerdotale del 29 giugno.

Matthias Kuppelwieser celebrerà la sua prima Messa domenica 3 luglio alle 9.30 nella parrocchiale del suo paese natale Colle Isarco, si legge in una nota della Diocesi. (ANSA).