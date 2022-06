Gdf: celebrato a Bolzano 248° anniversario della fondazione

(ANSA) - BOLZANO, 24 GIU - In occasione della celebrazione del 248° anniversario della fondazione della Guardia di finanza, questa mattina presso la sezione aerea della Guardia di finanza di Bolzano, alla presenza di autorità civili e militari, è stato reso noto il bilancio dei Reparti della Guardia di Finanza in Alto Adige.

Nel 2021 e nei primi 5 mesi del 22 la Guardia di finanza ha eseguito oltre 3 mila interventi ispettivi e 320 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. Le attività investigative e di analisi sui crediti d'imposta, svolte in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, hanno permesso di accertare frodi per oltre 900 mila di euro. Sono stati individuati 61 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e oltre 2.400 lavoratori in "nero" o irregolari. Scoperti, inoltre, 27 casi di evasione fiscale internazionale.

Nell'ambito dei controlli sul reddito di cittadinanza, svolti in collaborazione con l'INPS, sono stati scoperti illeciti per oltre 176 mila euro - di cui oltre 142 mila indebitamente percepiti e oltre 34 mila fraudolentemente richiesti e non ancora riscossi - e sono state denunciate 26 persone.

Ad oltre 2 milioni di euro ammontano, invece, i sequestri per usura, reato per il quale sono stati denunciati 3 soggetti. Ai confini terrestri sono stati eseguiti 287 controlli sulla circolazione della valuta, per movimentazioni transfrontaliere relative ad oltre 1,1 milioni di euro, accertando 28 violazioni.

Il contrasto al narcotraffico ha portato all'arresto di 10 soggetti e al sequestro di quasi 39 chilogrammi di sostanze stupefacenti e di 1 autoveicolo. (ANSA).