Altair, esercitazione a Nova Ponente e Aldino

BOLZANO, 24 GIU - Si è svolta nella serata di ieri un'esercitazione di ricerca e soccorso pianificata, organizzata e condotta dal 4° Reggimento Aviazione Esercito "Altair" per confermare il livello di collaborazione dei propri equipaggi con i soccorritori alpini e rendere sempre più fluide le modalità di attivazione dei propri assetti.

L'esercitazione, condotta con la collaborazione dei Sindaci di Nova Ponente e Aldino (BZ) e del consorzio di miglioramento fondiario di Aldino, ha visto la partecipazione del soccorso alpino Bergrettungsdienst im Alpenverein Südtirol (BRD), dei Vigili del Fuoco Volontari, della Croce Bianca di Nova Ponente e Aldino e della Polizia Locale dei comuni interessati.

Simulando la ricerca e il soccorso di personale civile disperso a seguito di una frana, sono state messe in atto, in perfetta sinergia, tutte le procedure previste per l'impiego degli elicotteri dell'Aviazione dell'Esercito con gli operatori del soccorso. Gli equipaggi di volo, tra cui un eli-recuperatore avanzato e i 22 operatori del soccorso alpino, hanno impiegato due elicotteri UH-205 del 4° "Altair" per operare in uno scenario addestrativo complesso.

In particolare, sia nell'arco notturno sia in quello diurno, gli equipaggi di volo dell'Esercito hanno dimostrato una efficace capacità di intervento, garantendo l'inserzione delle squadre di soccorso in quota e in ambiente impervio e il recupero dei feriti/dispersi in ambiente boschivo e/o all'interno di un bacino idrico, impiegando la tecnica del verricello nelle zone in cui l'atterraggio non era consentito.

