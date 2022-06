Trasportava 7,2 kg di droga, arrestato sull'A22 a Vipiteno

(ANSA) - BOLZANO, 23 GIU - Un corriere della droga che trasportava circa 7 kg tra eroina e cocaina è stato arrestato dalla polizia stradale alla barriera autostradale A22 di Vipiteno. L'uomo, alla guida di un Suv proveniente dall'estero e diretto in Italia, è stato fermato per un controllo durante il quale gli agenti hanno notato delle irregolarità nella documentazione presentata.

Approfondendo l'ispezione della vettura, i poliziotti hanno trovato nel bagagliaio una ruota di scorta priva di omologazione CE. All'interno del copertone erano nascosti venti sacchetti contenenti 620 ovuli di cocaina ed eroina per un peso lordo complessivo di 7,255 kg ed un valore di circa 1.400.000 euro.

L'autovettura e la droga sono stati sequestrati, insieme a due telefoni cellulari, mentre l'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che, al termine dell'udienza di convalida, ha confermato la misura cautelare in carcere. (ANSA).