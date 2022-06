Fp Cgil, crolla il controsoffitto del 118 a Cavalese

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Nella notte è crollata un'ampia porzione del controsoffitto dei locali del 118 di Cavalese. Non si registra nessun danno alle persone, ma - si legge in una nota della Cgil - è significativo e allarmante che alcuni dei pannelli siano finiti proprio sul lettino dedicato ad autisti e infermieri. I referenti del settore sanità per Fp Cgil, Gianna Colle e Marco Cont, spiegano: "Chiediamo un chiarimento sull'episodio che peraltro fa seguito ad allarmi troppo simili segnalati proprio in questi giorni a Rovereto. Cogliamo l'occasione per dire che da molto tempo i professionisti che lavorano nella sede di Cavalese chiedono il trasferimento in un luogo più adatto per garantire la qualità del servizio e a questo punto - viene da dire - anche la stessa sicurezza dei lavoratori. L'impressione è che siano più d'una le "falle" che si stanno aprendo nel mondo della sanità pubblica trentina". La richiesta di chiarimento è stata formalizzata con una lettera che Fp Cgil ha inviato oggi all'Azienda sanitaria. (ANSA).