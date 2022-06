Covid: 383 nuovi positivi e 32 ricoverati in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 23 GIU - Nessun decesso e 383 nuovi contagi da Covid registrati dal bollettino dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento nelle ultime 24 ore. Sei i casi positivi evidenziati dal tampone molecolare (su 177 test effettuati) e 377 dall'antigenico (su 1.376 test). I molecolari confermano inoltre una positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

I pazienti ricoverati sono 32, nessuno in rianimazione. Ieri si sono registrati 7 nuovi ingressi a fronte di 4 dimissioni. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.225.701, cifra che comprende 428.388 seconde dosi e 346.655 terze dosi.

I nuovi guariti sono 127, per un totale di 167.691 da inizio pandemia. (ANSA).