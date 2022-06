Open Fiber: 108.000 utenti in 102 comuni del Trentino

(ANSA) - TRENTO, 22 GIU - Caldonazzo, Levico Terme, Predaia (frazione Smarano), Stenico, Tenna e Ziano di Fiemme sono i sei nuovi Comuni delle aree bianche (periferiche) del Trentino che, da aprile e a maggio 2022, possono beneficiare della connettività in fibra ottica Ftth (Fiber to the home).

Secondo Open Fiber, società che si è aggiudicata i bandi pubblici di Infratel e che si sta occupando della realizzazione di reti ultraveloci su tutto il territorio provinciale, ad oggi sono complessivamente oltre 108.000 gli utenti di 102 comuni che dispongono di infrastrutture ultrabroadband e che possono quindi rivolgersi agli operatori partner di Open Fiber per attivare il servizio.

Il progetto Bul è iniziato in ambito nazionale nel 2016 ed ha come obiettivo il collegamento con fibra ottica di 9,6 milioni di unità immobiliari. In Trentino, la Provincia autonoma di Trento, attraverso la società di sistema Trentino Digitale, ha un ruolo di facilitatore, soprattutto per quanto riguarda l'autorizzazione degli scavi (in sole 3 settimane), la messa a disposizione dei cavidotti esistenti sul territorio provinciale di Trentino Digitale e il cofinanziamento di una parte del progetto (un terzo Provincia autonoma di Trento, un terzo Fondi europei Feasr e un terzo lo Stato).

"In due mesi - sottolinea in una nota l'assessore provinciale Achille Spinelli - la connessione ultraveloce ha raggiunto altre 10 mila unità abitative del Trentino. È un risultato importante, che dimostra come la digitalizzazione del territorio stia procedendo così da garantire entro la fine del 2022 la copertura di una parte della provincia". (ANSA).