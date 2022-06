Energia: governo impugna legge su rinnovabili provincia Trento

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge della provincia autonoma di Trento 4 del 2 maggio 2022, sulle "Misure per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili', in quanto "talune disposizioni, eccedendo dalle competenze riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dallo Statuto speciale di autonomia, si pongono in contrasto con la normativa statale ed europea in materia di energia". Lo riporta una nota di Palazzo Chigi.

Le misure, prosegue il comunicato, sono "in contrasto con l'articolo 117, primo e terzo comma, della Costituzione, violando altresì l'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e il medesimo articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione in materia di livelli essenziali delle prestazioni". (ANSA).