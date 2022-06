Siccità: in Trentino Ronzo-Chienis chiude i rubinetti

(ANSA) - TRENTO, 21 GIU - A causa delle scarse precipitazioni nevose dello scorso inverno, della mancanza di pioggia e del clima particolarmente torrido, si registrano in Trentino i primi provvedimenti per fronteggiare la siccità. A partire da oggi, 21 giugno 2022, un'ordinanza del sindaco di Ronzo-Chienis, Gianni Carotta, sospende la fornitura di acqua alla popolazione tra le ore 23 e le 6. Il provvedimento rimarrà in vigore fino a revoca dell'ordinanza.

Lo stesso provvedimento, la scorsa settimana, aveva interessato le frazioni di Santa Barbara e Prà del Pac, allo scopo di fronteggiare la scarsità di acqua nelle sorgenti che alimentano l'acquedotto di Ronzo alta. (ANSA).