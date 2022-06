Covid: un morto e 641 nuovi positivi in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 21 GIU - Il bollettino quotidiano del Covid-19 in Alto Adige registra un'altra vittima: è un uomo over 80. Il totale dei decessi provocati dal virus, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, è ora di 1.484. Nelle ultime 24 ore, inoltre, i laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale hanno accertato 641 nuovi casi positivi: di questi 27 sono stati rilevati sulla base di 541 tamponi pcr (146 dei qualinuovi test) e 614 sulla base di 2.053 test antigenici.

Continua a crescere l'incidenza settimanale dei nuovi casi positivi per 100.000 abitanti che ha superato i 400: con un balzo di più 47 è ora di 403. In crescita anche il numero delle persone attualmente positive che sono 2.791 (541 in più rispetto ad ieri), dato che corrisponde a quello delle persone in isolamento o quarantena.

Diminuiscono, invece, i pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: sono 51 (6 in meno). Sono sempre 2, invece, i pazienti Covid-19 assistiti in terapia intensiva. Le persone dichiarate guarite sono 99 per un totale di 218.602.

