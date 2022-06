A22, fermato camionista con oltre 2,5 g/l alcol nel sangue

(ANSA) - BOLZANO, 18 GIU - La polizia stradale di Vipiteno ha fermato un camionista con un tasso alcolemico di oltre 2,5 g/l di alcol nel sangue. La polizia era stata avvertita che un autoarticolato procedeva lungo l'autostrada del Brennero, sbandando vistosamente in direzione nord. Gli agenti sono riusciti a fermare il tir al casello autostradale di Bolzano nord.

Il mezzo, immatricolato in Polonia e di proprietà di una ditta polacca, era condotto da una cittadino del Kazakistan, residente in Ucraina. L'autista, a richiesta dei documenti, manifestava chiari sintomi di alterazione, per cui è stato sottoposto alla prova etilometrica, che attestava una percentuale di alcool nel sangue rispettivamente di 2,76 g/l alla prima prova e 2,85 g/l alla seconda prova. Trattandosi di un conducente professionale, gli agenti lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza. All'autista è stata ritirata la patente di guida e il veicolo è stato sequestrato.

Dall'inizio dell'anno la sezione della Polizia Stradale di Bolzano ha contestato più di 30 infrazioni per guida in stato di ebbrezza. (ANSA).