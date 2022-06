Scontro furgone-tir, grave 42enne portato al Santa Chiara

(ANSA) - TRENTO, 16 GIU - Un uomo di 42 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento con l'elicottero in seguito ad un frontale a Loppio tra un furgone che viaggiava verso Riva del Garda ed un tir. Ad avere la peggio il guidatore del furgone. Sul posto, oltre al personale sanitario e ai vigili del fuoco volontari di Mori, anche i carabinieri, che si occupano dei rilievi di rito. Lunghe code si sono formate a causa della chiusura della strada per consentire le operazioni di soccorso. (ANSA).