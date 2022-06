Autista non si era riposato, salta gita scolastica a Verona

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - La Questura di Bolzano, su richiesta di una scuola di secondo grado di Bolzano, ha controllato un pullman che doveva accompagnare i ragazzi gita a Verona e Bardolino. Sono state però numerose irregolarità a carico del conducente, il quale, oltre a non avere effettuato correttamente il prescritto periodo di riposo giornaliero, non risultava iscritto all'Albo, né era in grado di esibire idonea documentazione, come la copia conforme dell'autorizzazione allo svolgimento del servizio di NCC.

Dall'attività di controllo scaturivano ben sei contravvenzioni al Codice della Strada per un importo totale di 952 euro e la decurtazione di 5 punti dalla patente dell'autista; gli operatori procedevano inoltre al ritiro della carta di circolazione del pullman che veniva sottoposto a fermo amministrativo. La gita di conseguenza veniva annullata.

Dall'inizio del mese di maggio la Polizia Stradale di Bolzano ha controllato 34 autobus, riscontrando in 7 circostanze irregolarità connesse principalmente al mancato rispetto da parte dei conducenti dei tempi di guida e di riposo (9 sanzioni contestate), a dispositivi del veicolo non funzionanti (2 sanzioni) nonché altre irregolarità di minor rilevanza (2 sanzioni). (ANSA).