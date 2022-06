Al via l'assistenza estiva per bimbi e giovani

(ANSA) - BOLZANO, 16 GIU - Dopo l'inizio delle vacanze estive, alcune offerte di assistenza per bimbi e giovani partiranno già lunedì prossimo. Il programma è molto ricco e diversificato. Grazie a queste offerte i genitori che lavorano ricevono un sostegno importante per conciliare il lavoro e la vita famigliare durante le otto settimane delle vacanze estive.

Quest'anno saranno organizzati progetti di assistenza estiva in 109 Comuni ed in cinque Comunità comprensoriali. Sinora 478 progetti hanno già ricevuto il via libera dall'Agenzia per la famiglia al fine di ottenere il contributo provinciale e altri progetti sono attualmente ancora in fase di verifica.

Anche le offerte per bambini e ragazzi con disabilità ricevono un sostegno speciale. Ad oggi sono state presentate 127 offerte per progetti per oltre 530 bambini e ragazzi. Solo alla fine dell'estate si saprà esattamente quanto sarà investito dalla Provincia in queste iniziative di sostegno delle famiglie.

"Un sentito ringraziamento va agli organizzatori delle offerte, ai Comuni e alle Comunità comprensoriali per aver permesso a bambini e ragazzi di vivere ogni anno grandi momenti estivi", afferma l'assessora Waltraud Deeg. L'anno scorso è stato esaminato il grado di soddisfazione dei bambini e dei genitori in merito all'offerta estiva. Più di 9.000 genitori hanno dato buoni voti all'iniziativa.

Per i genitori che sono ancora alla ricerca di opzioni estive per i loro figli è disponibile un apposito sito web della Provincia. Le offerte, che coprono tutto l'arco dell'anno, vengono costantemente aggiornate. (ANSA).