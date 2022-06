Ritardi treni per problemi a rete di comunicazione a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - Il problema tecnico alla rete di comunicazione che impedisce il funzionamento dei sistemi di informazione ai treni e al pubblico, e di vendita dei biglietti ferroviari, che sta provocando ritardi ai treni in partenza sia per i convogli a percorrenza nazionale sia regionale, sta creando problemi anche in Alto Adige, in particolare nella stazione di Bolzano dove, a quanto si apprende, non funzionano le biglietterie automatiche e nemmeno le app per scaricare i ticket di viaggio. I tecnici delle aziende fornitrici dei servizi di informazione e comunicazione sono al lavoro per ripristinare il guasto nel più breve tempo possibile. (ANSA).