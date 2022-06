In Alto Adige consulenza legale gratuita offerta alle donne

(ANSA) - BOLZANO, 15 GIU - In Alto Adige il servizio di consulenza legale gratuita alle donne viene offerto dalla Commissione provinciale per le pari opportunità per le donne e dal Servizio donna della Provincia.

Consente alle donne di avvalersi di una prima consulenza gratuita su temi legati al diritto di famiglia e alle problematiche femminili.

Le consulenze - precisa la Provincia di Bolzano - devono essere prenotate e si svolgono ogni martedì pomeriggio presso il Servizio donna a Bolzano e ogni due mesi, sempre il primo martedì del mese, anche a Merano, Bressanone, Brunico ed Egna.

