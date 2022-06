Trovato giovane cane scappato dopo incidente a Passo Pennes

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Lieto fine dopo una notte di ansia per la proprietaria di un giovane cane pastore, scappato ieri dopo un incidente stradale a Passo Pennes, in Alto Adige. Beney Axannso, questo il nome del futuro cane di ricerca, si trovava con altri tre cani su un rimorchio che ieri per un incidente era finito in burrone. Fortunatamente gli animali sono rimasti illesi, ma Beney Axannso per lo spavento aveva fatto perdere le sue tracce. Ancora ieri erano iniziate le ricerche della padrone e del soccorso alpino anche con l'utilizzo di un drone. Le ricerche erano poi state interrotte per il buio. Nelle prime ore del mattino il cane grazie al drone del soccorso alpino è stato ritrovato illeso poco lontano dal luogo dell'incidente e affidato alla sua proprietaria. (ANSA).