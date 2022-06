Kompatscher, detrazioni per chi punta sulla sostenibilità

(ANSA) - BOLZANO, 14 GIU - Ammonta a 404 milioni di euro l'avanzo amministrativo dal bilancio 2021 della Provincia di Bolzano non vincolato. La giunta provinciale ha discusso dell'assestamento di bilancio che definirà la destinazione di quei fondi. "In gran parte copriranno attività che già sapevamo non completamente finanziare dal bilancio 2022 - ha precisato il presidente della Provincia, Arno Kompatscher - poi ci sarà qualche nuova misura".

Rispondendo alla richiesta di Assoimprenditori Alto Adige di tagliare le tasse sul lavoro, Kompatscher ha dichiarato la propria disponibilità ad "andare anche oltre, non solo abbassando l'aliquota": "Potremmo spendere anche di più, ma non gratis: prevedendo, piuttosto, detrazioni per chi fa investimenti per la sostenibilità". (ANSA).