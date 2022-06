Trentino: in Val di Rabbi un bosco sonoro contro stress digitale

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - In Val di Rabbi, nel Parco Nazionale dello Stelvio trentino, apre Fruscìo: un percorso costruito attorno a sette postazioni sonore per 'giocare' con i rumori della natura e combattere lo stress digitale, immersi nella foresta di abeti e larici.

Gratuito e sempre aperto, Fruscìo si trova lungo l'itinerario del parco delle Pozzatine in Val di Rabbi, valle laterale della Val di Sole, in Trentino. Campane di legno, mega-carillon collegati agli alberi, tamburi ricavati dai tronchi e trombe giganti per amplificare i rumori del bosco caratterizzano il percorso. Presenti anche un anfiteatro circolare in metallo lucido che riflette il paesaggio e un'area costruita con tre elementi verticali in legno riforniti di libri, riviste e oggetti vari da poter fruire contemplando il panorama circostante. Suggestiva l'ultima tappa, omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli, che porta i visitatori a scorgere un pianoforte a coda incastrato su una conifera a 10 metri di altezza.

L'idea, spiegano gli organizzatori, è di associare ogni postazione sonora a uno dei 7 Chakra, i centri di energia presenti nel corpo umano secondo le filosofie orientali, in modo che i visitatori ascoltino il silenzio offerto dai boschi e i suoni degli elementi naturali. Una sorta di silenzio terapeutico, contro il quotidiano bombardamento sonoro. Il percorso si conclude in un anfiteatro naturale in mezzo al bosco, nel quale vengono installati strumenti musicali di legno che emettono suoni sempre più alti. Un approccio mutuato dalle campane tibetane, con l'obiettivo di combattere i danni da iperdigitalizzazione.

L'apertura del parco sonoro Fruscìo si inserisce in un progetto più ampio portato avanti dalle Terme di Rabbi, dal Parco Nazionale dello Stelvio, da APT Val di Sole e dal Comune di Rabbi per iniziative che, poggiando su basi scientifiche, utilizzino le esperienze turistiche per veicolare il benessere psicofisico. (ANSA).