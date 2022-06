Covid: 44 nuovi contagi in Trentino, salgono i ricoveri

(ANSA) - TRENTO, 13 GIU - Sono 44 i nuovi contagi registrati dal bollettino quotidiano Covid-19 dell'Apss in Trentino che conferma anche oggi l'assenza di decessi. Sale il numero dei ricoveri in ospedale a 32 in tutto (+6): ieri si sono registrati 6 nuovi ingressi a fronte di 0 dimissioni. In rianimazione al momento resta 1 paziente (dato stabile). Circa 410 i tamponi analizzati: 375 quelli antigenici che hanno rivelato 43 positivi mentre i molecolari sono stati 38, con 1 esito positivo. (ANSA).